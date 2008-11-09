Росія зробить ринок цінних паперів ліберальнішим, але...

Росія зміцнюватиме внутрішній ринок цінних паперів, зробивши правила ліберальнішими і привабливішими для інвесторів, і в такий шлях має намір скоротити свою залежність від зовнішніх шоків, заявив віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій Кудрін.

"Більш буде посилений внутрішній ринок цінних паперів, буде збільшено кількість емітентів на ринку, правила ліберальніші. Багато хто захоче до нас прийти сюди, тут розміщувати цінні папери. У цьому сенсі він (ринок) буде самостійнішим", - заявив Кудрін в інтерв`ю телеканалу Russia Today, яке цитує РІА "Новости".

При цьому він зазначив, що створювати в Росії повністю незалежну фінансову систему в умовах глобалізації неможливо і недоцільно.

"Незалежну систему неможливо створити. Йдеться про зниження своєї залежності, особливо відносно таких зовнішніх шоків. Тому, якщо ми вростаємо в світову економіку і хочемо мати вільний рух капіталу і конвертовану валюту, то ми якраз незалежну не можемо створити. Але понизити негативний вплив можемо", - пояснив Кудрін.