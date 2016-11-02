Судилище над директором української бібліотеки в РФ: звинуватили у "розпалюванні ненависті" до росіян

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявила перед початком процесу держобвинувач.

Держобвинувач заявила, що Шаріна використовувала своє службове становище до 28 жовтня 2015 року з метою "розпалювання ненависті і ворожнечі, а також приниження гідності групи осіб за принципом національності".

Зокрема, її звинуватили в тому, що вона "діяла умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій" – придбала та розмістила у вільному доступі, організувала можливість отримання для широкого кола читачів бібліотеки низку видань. А саме: книгу Дмитра Корчинського "Війна у натовпі", яка "містить принизливі характеристики і негативні емоційні оцінки щодо національної групи".

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Крім того, екстремістськими виданнями названо книгу "Голод в Україні 1946-1947 року, документи і матеріали". Також "Книга пам'яті", "Час поезії", "Голосу мого життя" Дмитра Павличка. Також забороненими названо брошуру "Моя зустріч з УПА", "Роман Шухевич - командувач УПА", дитячий журнал "Барвінок" номер 8-10 2015 року, два компактдиски.

Держобвинувач заявила, що на підставі висновків різних експертиз ці видання розпалюють національну ненависть і ворожнечу проти "національної групи - росіяни" і спонукають до формування негативних установок проти росіян.

При цьому вона заявила, що марш "УНА-УНСО", згідно з експертизою, має "прямі заклики до збройної боротьби", а всі публікації, які трактують проблеми українського націоналізму, формують атмосферу ворожнечі до росіян, протиставлення українського та російського етносів.

Держобвинувач заявила, що Шаріна також звинувачується в розтраті у великому розмірі, оскільки організувала платіжне доручення в 2011 році юридичній фірмі на суму 297 тис. руб.

Крім цього, Шаріну звинуватили у незаконному прийнятті на роботу двох працівників та нарахування їм зарплати.

Сама Шаріна заявила, що винною себе не визнає.

"Жодної вини за собою не відчуваю. Мені незрозуміло, в чому мене звинувачують", - сказала Шаріна.