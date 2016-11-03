Співробітника СБУ затримали під час одержання 1 тисячі доларів хабара

Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

«Зазначена особа висунула вимогу суб’єкту господарської діяльності надати йому неправомірну вигоду в розмірі 1000 доларів США за повернення раніше вилученої комп’ютерної техніки. Також за неперешкоджання в господарській діяльності підприємця правоохоронець вимагав сплачувати йому 300 доларів США щомісячно», - йдеться в повідомленні.

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За даними прокуратури, спочатку співробітник СБУ отримав 600 дол. (плату за 2 місяці безперешкодної діяльності підприємства) та під час одержання 1 тис. дол. (за повернення комп’ютерної техніки) був затриманий правоохоронцями.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення вказаній особі про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади та накладенням арешту на тимчасово вилучене майно.

Тривають першочергові слідчі дії.