На Дніпропетровщині на хабарі у розмірі 40 тисяч гривень затримали податківця

У Кам'янці Дніпропетровської області правоохоронці затримали податківця ДФС регіону під час отримання хабаря у розмірі 40 тис грн. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

«Здирник вимагав від місцевого бізнесмена 40 тисяч гривень за зниження штрафних санкцій за результатами перевірки його підприємства», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що податківця затримали в службовому кабінеті.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі подружжя фальшивомонетників за несправжні гроші придбало транспортний засіб вартістю 15 тисяч гривень.

Чоловік та дружина друкували фальшивки номіналом 500 гривень, не виходячи з дому. Під час обшуку поліцейські вилучили 7,5 тисяч фальшивих гривень та понад 18 тисяч доларів США. Оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Дніпропетровській області ДЗЕ Нацполіції з'ясували, що на території регіону невідомі особи розповсюджують фальшиві гроші.