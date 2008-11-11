У СБУ натякають, що «Добряки» з ВР - майже світова мафія

СБУ викрила одну з найбільш розгалужених мереж доставки в Україну контрабанди з Китаю, Туреччини, Сирії та країн Західної Європи, створену і підконтрольну організованому злочинному угрупованню «Добряки», яке безпосередньо очолює один з народних депутатів України ІV скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на позачерговому засіданні міжвідомчої робочої групи з протидії корупції повідомив заступник голови СБУ Тиберій ДУРДИНЕЦЬ.

За його словами, вказаним ОЗУ були організовані контрабандні канали на західному кордоні держави та у портах Іллічівська й Херсона.

Угруповання чітко ієрархічно побудовано, у кожному з регіонів, у зонах відповідальності Південної, Івано-Франківської, Львівської, Харківської і Київської обласних митниць, діє група під керівництвом “довірених осіб” цього ОЗУ.

Крім того, у протиправних об орудках угруповання задіяні більше 10 суб’єктів підприємництва, зокрема й іноземні та зареєстровані в офшорних зонах, з використанням реквізитів яких здійснюється зовнішньоекономічна діяльність у зонах відповідальності згаданих митниць.

Також, ОЗУ налагодило канали контейнерних і карго-перевезень власними морськими суднами «Вікінг» та «Атлант» водотоннажністю в 1 тис. тонн, вантажним транспортом (понад 50 одиниць) і авіацією.

Як зазначив Д.ДУРДИНЕЦЬ, загалом протиправна діяльність «Добряків» триває понад 10 років, а щорічні збитки держбюджету тільки від ухилення від митних платежів компаніями, які об’єднані під брендом «Трансатлантік Груп», за попередніми оцінками, сягають понад 1 млрд. грн.

У ході припинення протиправної діяльності цього угруповання задокументовано епізоди контрабанди, порушено 5 кримінальних справ і встановлено корупційні зв’язки серед представників суддівського корпусу, правоохоронних органів і деяких народних депутатів ВР VI скликання.