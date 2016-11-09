Екс-президенту СРСР Горбачову зробили операцію у Москві - АР

18:36, 09 листопада 2016
Суспільство
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Екс-президент Радянського Союзу Михайло Горбачов перебуває в московській лікарні, йому зробили операцію.

Михайло Горбачов, екс-президент СРСР / REUTERS

Про це заявив прес-секретар Горбачова Володимир Поляков, передає Associated Press.

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"Горбачов був доставлений до лікарні в Москві в середу для "планового незначного хірургічного втручання", - розповів він.

Водночас Поляков не повідомив інші подробиці.

А російські ЗМІ повідомили, що під час операції Горбачов був підключений до кардиостимулятора.

Нагадаємо, 26 травня 2016 року Горбачову заборонили в'їзд в Україну на п'ять років за підтримку окупації Криму.

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