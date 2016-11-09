Екс-президенту СРСР Горбачову зробили операцію у Москві - АР
18:36, 09 листопада 2016Суспільство
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Екс-президент Радянського Союзу Михайло Горбачов перебуває в московській лікарні, йому зробили операцію.
Михайло Горбачов, екс-президент СРСР / REUTERS
Про це заявив прес-секретар Горбачова Володимир Поляков, передає Associated Press.
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"Горбачов був доставлений до лікарні в Москві в середу для "планового незначного хірургічного втручання", - розповів він.
Водночас Поляков не повідомив інші подробиці.
А російські ЗМІ повідомили, що під час операції Горбачов був підключений до кардиостимулятора.
Нагадаємо, 26 травня 2016 року Горбачову заборонили в'їзд в Україну на п'ять років за підтримку окупації Криму.
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