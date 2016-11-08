На українських телеканалах з початку року 90 разів показували заборонені російські фільми (інфографіка)

Відповідні дані наводяться в інфографіці, розміщеній на сторінці голови регулятора Юрія Артеменка в мережі Facebook.

Читайте такожКвоти на вітчизняну музику: хто з посадовців підтримав флеш-моб української пісні

За результатами розгляду звернень регулятора Держкіно за звітний період анулювало прокатні посвідчення на 11 фільмів і серіалів. Ще 60 звернень перебувають на розгляді.

Найбільше заборонених фільмів і серіалів регулятор зафіксував в ефірі телеканалу «Україна» - 42, друге місце посів телеканал «Інтер» - 18.

В інфографіці зазначається, що найпоширенішим порушенням стало використання у фільмах образів співробітників спецслужб та символіки держави-агресора. Крім того, телеканали були помічені у фальсифікації вихідних даних (інформація про рік виробництва, студію-виробника), а також зміні назви аудіовізуального твору.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2014 року прес-служба Нацради з телерадіомовлення повідомляла, що експертна комісія з питань поширення й демонстрації фільмів при Державному агентстві України з питань кіно переглядатиме всі російські фільми, телесеріали та міні-серіали та прийматиме рішення щодо видачі прокатних посвідчень.

Згідно з урядовою постановою, підставою для відмови у видачі свідоцтва є наявність у фільмі матеріалів, які популяризують війну, насильство, жорстокість, фашизм і неофашизм, спрямовані на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповагу до національних і релігійних святинь, всілякі шкідливі звички і порнографію. Також уряд заборонив Держкіно прокат фільмів, що пропагують радянські та російські органи національної безпеки.