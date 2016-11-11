Франція серйозно сприймає ситуацію з арештом Сущенка - посол Дюмон

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказала у коментарі журналістам.

Як зазначила дипломат, у Франції дуже уважно слідкують за ситуацією з Сущенком. "Сущенко - журналіст, якого ми дуже добре знаємо... Він добре відомий в Парижі, оскільки він був акредитованим в Міністерстві іноземних справ і часто відвідував прес-конференції в міністерстві. Тому ми слідкуємо дуже уважно, активно", - сказала посол.

Читайте такожУ Москві адвокат Марк Фейгін провів одиночний пікет біля ФСБ на підтримку Сущенко

При цьому, як зауважила дипломат, вона не може повідомити деталі, але, за ії словами, "можу говорити, що ми сприймаємо це серйозно".

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею».

Кримінальну справу порушили за статтею «шпигунство».

Лефортовський суд у Москві ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. Усі суди в справі Сущенка проходять у закритому режимі.

27 жовтня Мосміськсуд визнав арешт Сущенка законним.