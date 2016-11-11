У "МАУ" звинуватили НАБУ у тиску на компанію

Про це йдеться в офіційній заяві авіакомпанії.

Зазначається, що у «МАУ» зробили таку заяву після повідомлення екс-керівнику Державіаслужби України про підозру, а також президенту та головному бухгалтеру авіакомпанії МАУ щодо привласнення чи розтрати майна.

"Дії НАБУ є прямим тиском на авіакомпанію, грубим нівелюванням гарантій ведення бізнесу в Україні та проявом небажання представників влади врегулювати питання сплати зборів до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях законним способом, зокрема, шляхом прийняття відповідних законів, як того вимагають приписи Конституції та Податкового Кодексу України", - йдеться у заяві прес-служби авіакомпанії.

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В заяві «МАУ» також зазначається, що авіакомпанія неодноразово виступала щодо протиправних дій Державіаслужби щодо нарахування зборів до Спецфонду. Також підкреслюється, що таку позицію «МАУ» відстоювала в численних судах із представниками відомства та прокуратури Києва.

"Міжнародні Авіалінії України" заявляють, що у своїй діяльності завжди дотримується букви закону та боротиметься усіма доступними способами з проявами правового нігілізму та незаконного тиску на авіакомпанію з боку правоохоронних органів", - наголосили у компанії.

Нагадаємо, сьогодні в прес-службі НАБУ заявили, що впродовж 2014-2015 років керівництво МАУ за сприяння службових осіб Державіаслужби України протиправно заволоділо коштами Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях (далі – Фонд) в особливо великих розмірах.

За версією слідства, нарощуванню боргу перед Держспецфондом сприяла лобістська діяльність з боку екс-керівника Державіаслужби в інтересах МАУ. Ця особа, яка до призначення на державну службу працювала в МАУ, затвердила наказ, який дозволив авіаперевізникам отримувати нові напрямки перевезень, незважаючи на наявність у них непогашених боргів перед Фондом. Така активність екс-керівника Державіаслужби протирічить частині 4, 5, 7 та 9 статті 12 Повітряного кодексу України та свідчить про умисний характер дій в інтересах МАУ.