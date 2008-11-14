Росія проводить інформаційну війну щодо України - експерт

Українське міністерство закордонних справ обурене діями посла Росії в Україні Віктора Черномирдіна. Він виступив «співорганізатором відверто провокаційної антиукраїнської акції», під час якої планувався показ російського фільму «Мистецтво зради».

У фільмі, який так хотіло показати українцям російське посольство, йдеться про російсько-грузинський конфлікт та нібито участь у ньому українців. У МЗС України стверджують, відеоматеріал сфабрикований російськими спецслужбами. Там все поставлено з ніг на голову: глядачеві поміж іншого нав’язується цинічне твердження про нібито „незаконне постачання” Україною зброї до Грузії, коментує українське МЗС. Показ фільму в одному з готелів Києва Служба безпеки України заборонила. Натомість за сприяння українських депутатів з Партії регіонів росіяни хочуть продемонструвати його у Верховній Раді. Експерт з інформаційних війн Лідія Смола каже, що українські спецслужби та зовнішньополітичне відомство правильно відреагували на інформаційно-провокаційну акцію, однак цього замало. «Росія доволі ефективно проводить інформаційно-психологічну війну щодо України. Вона проводить її системно, планово, з чітко визначеними структурами. В Україні ми доволі ситуативно на це реагуємо. А якщо говорити про протидію, то ми діємо не на випередження і не на превентивні кроки, а просто реагуємо», - каже Лідія Смола. Вона впевнена, що цим вдало користуються російські мас-медіа, аби показати Україну в невигідному світлі. На думку експерта, це псує міжнародний імідж України, а російські інформаційно-провокаційні послання віддаляють Україну від НАТО та ЄС.

Німецька хвиля