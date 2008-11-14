Київенерго наживається на споживачах, не встановлюючи лічильників?

Київська влада систематично не використовує державні субвенції на встановлення лічильників тепла та гарячої води. Про це заявив один з лідерів блоку Віталія Кличка у Київраді Дмитро Андрієвський.

«Програмою соціально-економічного розвитку Києва на 2008 рік передбачено 5,6 млн. гривень на встановлення лічильників. Однак за 9 місяців за призначенням витрачено лише 8,6% від цієї суми», - зазначив політик.

Нагадаємо, що за даними Міністерства житлово-комунального господарства, тільки третина київських будинків обладнана лічильниками тепла та гарячої води. А представники КМДА обіцяли встановити засоби контролю за кількістю наданого тепла на всіх будинках столиці ще до кінця минулого року.

«З нинішніми темпами освоєння коштів, виділених на встановлення лічильників, процес затягнеться ще на кілька років. Кияни та міський бюджет весь час платитимуть не за реально спожите тепло, а за рахунками «Київенерго». Причина такого затягування зі встановленням лічильників очевидна: «Київенерго» всіляко уникає точного обліку постачання тепла та гарячої води киянам. Адже це може принести власникам цього підприємства додаткові прибутки».