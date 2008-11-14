Хорошковський тепер бере за годину від 20 до 50 євро

Кабінет Міністрів України перевів плату за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом із долара в євро.

Текст відповідної постанови від 12 листопада 2008 р. № 987 розміщено на урядовому порталі.

Відповідні зміни внесено до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 93 “Про стягнення плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів”.

Таким чином, тепер вартість 1 години митного оформлення поза місцем розташування митних органів у робочий час становитиме 20 євро (замість 20 дол.), у понаднормовий, нічний час – 40 євро, в святкові й неробочі дні – 50 євро. Вартість години митного оформлення в митних органах у понаднормовий, нічний час і вихідні дні – 40 євро, у святкові й неробочі дні – 50 євро.