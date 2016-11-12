Перелік ліків, що подешевшають, міститиме понад тисячу найменувань - МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Роман Ілик під час робочої поїздки до Житомирської області.

«Ліки в Україні стануть доступнішими з 2017-го року», - сказав він під час презентації проекту «Доступні ліки» у Житомирі. Ілик наголосив, що ціль проекту є забезпечити максимальну кількість людей доступними та якісними ліками. Перш за все йдеться про препарати для людей із серцево-судинними хворобами, бронхіальною астмою та цукровим діабетом. «Препарати, які будуть закуповуватися, входять у національний перелік лікарських засобів. Цей перелік буде сформований до нового року та складатиметься з понад тисячі найменувань, які сьогодні є. Це будуть міжнародні непатентовані назви, які є в протоколах лікування більшості країн Європи, США та мають справжню діючу речовину», – підкреслив Ілик.

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Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення про введення референтних цін на лікарські засоби, що передбачає обмеження максимальної роздрібної ціни ліків з урахуванням аналізу цін у сусідніх державах, а також про початок програми реімбурсації (компенсації вартості) лікарських засобів людям, хворим на гіпертонію, діабет і астму.

За даними МОЗ, уряд передбачив у проекті державного бюджету на 2017 рік 500 млн грн на компенсацію вартості медикаментів хворим. Механізм відшкодування грошей за ліки спрямований на пацієнтів із гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом другого типу та астмою. Також у проекті бюджету передбачено 150 млн грн на стимулювання створення центрів серцево-судинної хірургії на всій території України. Зокрема, йдеться про необхідність придбання ангіографічного обладнання, яке дає змогу перевіряти судини серця, своєчасно діагностувати і лікувати тяжкі хвороби серця.