Перші банкрути серед страховиків України з'являться вже за 3 місяці?

Голова правління СГ «ТАС» Дмитро ГРИЦУТА в розмові з кореспондентом УНІАН висловив думку, що вже в першому кварталі 2009 року в Україні відбудуться перші банкрутства страхових компаній.

«Вже є ряд компаній, які знаходяться на межі. Зараз компанії подали звітність тільки за 9 місяців. По 9 місяцях ще ситуація була нормальна, навіть падіння доходів у жовтні нівелювалося доходами по третьому кварталу в цілому. На четвертий квартал у ряду компаній збір премій рівний нулю, при цьому виплати ростуть. За моїми прогнозами, в першому кварталі 2009 року з ринку піде ряд компаній», - сказав Д.ГРИЦУТА.

Що стосується розміру компаній, які можуть опинитися на межі банкрутства, то, за його словами, йдеться про компанії зі збором страхових платежів на рівні 100 млн. грн.

Д.ГРИЦУТА зазначив, що зараз страховики змушені проводити різке скорочення своїх витрат аж до зменшення зарплат співробітникам і скорочення персоналу. Також компанії йдуть з тих сегментів страхування, в яких не вдалося вийти на достатній рівень рентабельності.