Більшість українців вважає, що за останні 5 років рівень дискримінації людей не підвищився - опитування

Такі дані соціологічного дослідження представив сьогодні на прес-конференції в УНІАН представник дослідницького бюро Sociologist Віталій Юрасов.

"8% опитаних вважає, що за останні 5 років рівень дискримінації зменшився, але 36% вважає, що погіршився. Натомість більшість респондентів не бачить критичного погіршення рівня дискримінації ні за останні 5 років, ні за останній рік", - сказав Юрасов.

За його словами, згідно з результатами дослідження, найбільше рівень дискримінації відчувають бідні люди, особи похилого віку, люди нетрадиційної сексуальної орієнтації, жінки, люди з фізичними вадами.

Читайте такожМіністри оборони країн-членів НАТО затвердили пакет широкої допомоги Україні

"У той же час відчуття дискримінації за мовною та національною ознаками серед опитаних майже відсутнє", - зазначив Юрасов.

Також він повідомив, що 86% опитаних вважають, що люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму, потребують більше допомоги для інтеграції в суспільство на нових місцях проживання.

Водночас 81% респондентів переконані, що в Україні є групи людей, права яких домінують над іншими, і це є неправильним, а 86% опитаних наголошують, що права всіх громадян мають бути рівними.

Читайте такожОпитування: 76% українців вважають, що влада веде країну в неправильному напрямку

Опитування проводилося Sociologist серед осіб віком старше 18 років впродовж січня-лютого 2016 р. в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей. Було опитано 1006 осіб. Похибка вибірка становить +- 3,09%