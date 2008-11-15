«Інтер РАТ ЄЕС» наступає на експортні позиції України

Відкрите акціонерне товариство «Інтер РАТ ЄЕС» (РФ) планує збільшити обсяг експортного постачання електроенергії до Румунії з Молдавської ГРЕС до 400 МВт або до 290 млн. кВт/г щомісяця.

Відповідну угоду підписала російська компанія з державним підприємством «Молделектрика» в Кишиневі в п`ятницю 14 листопада, повідомляє прес-служба ВАТ «Інтер РАТ ЄЕС».

Угода передбачає, зокрема, реалізацію проекту виділення енергоблоків Молдавської ГРЕС на радіальну роботу з енергосистемою Румунії.

Угода також регламентує технічні умови постачання в Румунію електроенергії з електростанції, яка належить російській енергетичній компанії.

У рамках проекту передбачається використання ЛЕП 400 кВ Молдавська ГРЕС – Вулканешти і Вулканешти – Ісакча (Румунія).

На думку учасників ринку, підписання цієї угоди суттєво послаблює й без того невпевнені експортні позиції України (державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго») в румунському напрямі. Про це свідчить зокрема скорочення експорту української електроенергії в Румунію цього року на 82,8% - до 68,1 млн. кВт/г.

Довідка УНІАН. ВАТ «Інтер РАТ ЄЕС» - транснаціональна енергетична компанія, яка контролює чималі генерувальні об`єкти, розподільні та трейдингові компанії в Росії і за кордоном. Сумарна встановлена потужність електростанцій, які входять у групу «Інтер РАТ ЄЕС», становить близько 8000 МВт.

ЗАТ «Молдавська ГРЕС» - дочірня структура ВАТ «Інтер РАТ ЄЕС». Встановлена потужність електростанції становить 2 520 МВт. За загальною встановленою потужністю станція є найбільшим активом групи «Інтер РАТ ЄЕС» і одним з найважливіших енергетичних об`єктів в Європі. Основними видами палива є газ і вугілля.