У Києві на Майдані почали збиратися мітингувальники: нібито через подорожчання хлібу і тарифів (фото)

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Частина активістів почала підніматися по вулиці Інститутській, інша частина збирається біля будівлі Головпоштампту. Колона останніх розтягнулася до Європейської площі.

Мітингувальники стверджують, що не знають про те, що участь у мітингах є платною.

Активісти заявили, що нібито зібралися через подорожчання хлібу і підвищення тарифів.

Читайте такожПоліція: в масових акціях у Києві братимуть участь від 5 до 50 тисяч людей (відео)

У центрі Києва поліція чатує на кожному кроці. Загалом безпеку в столиці сьогодні охоронятимуть близько 5 тисяч поліцейських.

Як повідомляв УНІАН, о 8 ранку Майдан незалежності та Хрещатик перекрили для проїзду транспорту через загрозу терактів.

Раніше повідомлялося, що Росія готується до масштабної дестабілізації ситуації в Україні з 15 листопада. До того ж, за даними СБУ, у Кремлі вже готують заходи, щоб спровокувати дострокові парламентські вибори в Україні.