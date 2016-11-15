На Тернопільщині відновлюють навчання у школах

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, до кінця сьогоднішнього дня будуть створені умови для навчання в усіх закладах.

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Ще учора голова ТОДА Степан Барна дав рекомендацію керівникам місцевих органів управління освітою, інтернатних та позашкільних навчальних закладів відновити навчально-виховний процес там, де це вже було можливо зробити.

«Навчальний процес відновлюємо в усіх школах за винятком тих, у яких досі відсутнє електропостачання», – сказав Барна.

Паралельно на своїй сторінці в соцмережах від розмістив фотографії в тих закладах, які вдалося звільнити від снігової блокади.

«Гарний вечір у розблокованому інтернаті в Новому селі. Загальна кількість учнів – 120, на даний час – 90, не всі заїхали після канікул. У Підгайцях – 1-4-й класи (48 учнів), 5-10 класи (60 учнів), дошкільна (12 дітей). Навчально-виховний процес не перервано, побутові умови в нормі, температура повітря в спальному та навчальному корпусах – 20-22 градуси . Продуктами харчування забезпечені», – написав під розміщеними фотографіями з дітьми Барна.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада на засіданні оперативного штабу за участю керівництва Тернопільської облдержадміністрації, ДСНС та інших відповідальних служб було прийнято рішення призупинити навчання у зв’язку з погіршенням погодних умов.