На Київщині затримали продавців 50 тисяч фальшивих доларів (фото)

У Київській області правоохоронці затримали продавців 50 тисяч фальшивих доларів. Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.

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Зазначається, що зловмисники затримали трьох учасників оборудки на «гарячому» під час збуту підробленої валюти за півціни.

«Зловмисників, які намагалися продати 50 тисяч фальшивих доларів, викрили у Києво-Святошинському районі столичного регіону співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою», - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України. Тривають обшуки за місцями проживання затриманих.

Нагадаємо, у Дніпрі подружжя фальшивомонетників за несправжні гроші придбало транспортний засіб вартістю 15 тисяч гривень.

Чоловік та дружина друкували фальшивки номіналом 500 гривень, не виходячи з дому. Під час обшуку поліцейські вилучили 7,5 тисяч фальшивих гривень та понад 18 тисяч доларів США.