Слідком РФ порушив справу проти росіянина, який воював на Донбасі на боці України

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, кримінальну справу порушено стосовно Дмитра Федотова за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 359 Кримінального кодексу РФ (участь найманця у збройному конфлікті або військових діях).

За даними слідства, у квітні 2014 року, залишивши в місті Кінгісепп Ленінградської області свою сім'ю (дружину і двох малолітніх дітей), Федотов прибув до Києва для участі в антиурядових акціях. Перебуваючи на території України, Федотов у складі добровольчого батальйону "Айдар" пройшов спеціальну підготовку, в тому числі під керівництвом інструкторів з США. У 2015 році у складі зазначеного батальйону він "з метою матеріального збагачення" брав участь у бойових діях проти проросійських бойовиків з так званої "ДНР".

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"У рамках кримінальної справи проведено обшуки за місцями проживання підозрюваного, а також його зв'язків у Санкт-Петербурзі, Ленінградській, Архангельської і Омській областях, в ході яких вилучено предмети та документи, які мають значення для кримінальної справи. Слідством вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження Федотова, а також проводяться інші слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на з'ясування всіх обставин злочину", - сказано в повідомленні.

Як відомо, російська влада заохочує участь громадян РФ у боях проти України на боці бойовиків, називаючи їх "ополченцями".