Конгрес США погрожує Росії не пустити її в СОТ

У палату представників конгресу США внесено проект резолюції з вимогою до адміністрації Джорджа БУША "зупинити зусилля Росії щодо вступу до СОТ, якщо вона (Росія) не зробить конкретних кроків по боротьбі з піратством матеріалів, захищених правом інтелектуальної власності". Про це йдеться в розповсюдженій у Вашингтоні заяві конгресмена-демократа Едама ШІФФА, який є автором проекту резолюції.

У заяві Е.ШІФФА повідомляється також, що аналогічна резолюція вноситься в сенат США сенатором-республіканцем Гордоном СМІТОМ і сенатором-демократом Джозефом БАЙДЕНОМ.

У своїй заяві конгресмен підкреслює, що "федеральний уряд не повинен дозволяти красти продукти праці американців і ставити американські компанії в економічно невигідне становище", повідомляє РІА «Новости».

Е.ШІФФ також стверджує, що крім Росії "відповідальність за широко поширену крадіжку інтелектуальної власності" несуть ще п`ять країн - Китай, Мексика, Канада, Індія і Малайзія. Усі ці держави внесені в середу в "контрольний список", складений діючою в конгресі США Міжнародною фракцією по боротьбі з піратством. Членами фракції є 73 американські законодавці, включаючи 12 сенаторів і 61 конгресмена.

Будучи співголовою Міжнародної фракції по боротьбі з піратством, конгресмен Е.ШІФФ є також засновником діючої в конгресі США Демократичної робочої групи з національної безпеки. До свого обрання в конгрес він обіймав посаду заступника прокурора Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія).