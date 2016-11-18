Львівська влада хоче примусово виселити Російський культурний центр: подано позов до суду

Про це заявив заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк, повідомляє прес-служба ОДА.

«Усунути перешкоди у користуванні власністю шляхом виселення Львівської міської громадської організації «Російське товариство ім. О. Пушкіна із займаних житлових приміщень, що знаходяться за адресою вул. Короленка 1 а», - йдеться у позовній заяві Львівської обласної ради.

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Разом із тим, як зазначається, облрада просить суд повернути приміщення комунальному підприємству «Нерухомість та майно».

«Подали до суду. Оскільки добровільно покинути приміщення орендарі з Короленка, 1 а наміру не мають. Іншого ми і не чекали. Нагадаю, що паралельно проходить підготовка до конкурсу на це приміщення серед організацій, пов’язаних із АТО. Так що процес триває», - зазначив Гірняк.

Як відомо, Російському культурному центру Львівська облрада дала час на добровільне виселення до 14 листопада. Однак оренадрі відмовилися виконати рішення Львівської обласної ради та покинути будівлю.

Нагадаємо, рішення виселити Російський культурний центр із комунальних приміщень депутати облради прийняли 25 жовтня під час пленарного засідання. Тоді ж депутати визначили, що приміщення на вул. Короленка, 1а повернуть у власність комунальної установи «Нерухомість і майно» та здадуть в оренду організаціям, які здійснюють діяльність, пов'язану з АТО.