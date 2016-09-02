В ОБСЄ закликали українську владу не виселяти ромів з Лощинівки

Про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ. "Я закликаю українську владу забезпечити дотримання закону, заснованого на принципах рівності та недискримінації", - заявив Лінк.

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У зв'язку з цим він вимагає, щоб влада "рішуче протидіяла насиллю проти ромів" та спробам "зробити з ромів цапів-відбувайлів".

У ОБСЄ заявили, що 27 серпня відбулося насилля проти ромів після арешту чоловіка, якого підозрюють у вбивстві дівчинки з Лощинівки. Зокрема, за даними БДІПЛ/ОБСЄ, шість будинків ромів було зруйновано і ще один підпалено в той час, коли на місці події знаходились поліцейські.

Також сказано, що десять сімей ромів, які налічують приблизно 60 осіб, втекли з села перед тим, як розпочався напад. Відповідаючи на вимогу жителів села, місцева влада погодилася здійснити заходи по виселенню сімей ромів з села.

"Українська влада повинна зупинити виселення представників спільноти ромів та забезпечити достатню компенсацію за пошкоджену власність, і в той же час також вирішити питання міжетнічної напруженості у селі, щоб запобігти зросту цього напруження", - наголосив Лінк.

Водночас він заявив, що українська влада повинна ініціювати розслідування, спрямоване на встановлення та покарання тих осіб, які мають відношення до насильства проти ромів.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня в селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області було знайдено тіло дівчинки 2007 року народження з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали представника ромської національності.

Ввечері 27 серпня в Лощинівці відбулися масові заворушення. Було пошкоджено будинки місцевих ромів. До села прибули співробітники ГУ НП в Одеській області, співробітники оперативного підрозділу.

У свою чергу жителі Лощинівки вимагали виселити ромів із села.

Згодом голова Ізмаїльської райдержадміністрації Валентина Стойкова заявила про досягнення домовленості з ромами щодо їх переїзду з Лощинівки.

Ромські організації звернулися до глави МВС Арсена Авакова з проханням втрутитися в ситуацію.

Разом із тим омбудсмен Валерія Лутковська заявила, що рішення сільради Лощинівки про виселення ромів незаконне.

29 серпня Ізмаїльський міськрайонний суд ухвалив рішення про арешт на 60 діб без права внесення грошової застави підозрюваного в убивстві малолітньої дівчинки.

30 серпня в Лощинівці поховали вбиту дитину.