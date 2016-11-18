Дніпрян попередили про зміну руху трамваїв та тролейбусів

З 19 по 22 листопада у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття по вул. Набережна Перемоги на ділянці від вул. Космічної до бульвару Слави та ремонтом трамвайної колії на площі Соборна в районі провулку Євгена Ковальця вносяться зміни в роботу ряду маршрутів електротранспорту.

Про це повідомляє прес-служба Дніпровської ОДА. Зокрема, 19,20,21 листопада з 09:00 год. до 23:00 год. призупиняється рух тролейбусних маршрутів №№ 10,12. Читайте такожУ Дніпрі створили двометрову вишивану мапу України Згідно з повідомленням, 21, 22 листопада з 22.00 год. трамваї маршруту № 1 від Транспортного університету будуть здійснювати перевезення пасажирів за наступним шляхом прямування, а саме: Транспортний університет – вул.Севастопольська – вул. Чернишевського – вул. Святослава Хороброго – пр. Пушкіна – вул. Шмідта – вул. Княгині Ольги – вул. Вокзальна – пл. Старомостова – вул. Пастера – пр. Дмитра Яворницького – Залізничний вокзал.

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