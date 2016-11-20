Суд обрав запобіжний захід затриманому на хабарі посадовцю Львівської міськради

Про це УНІАН повідомила прес-секретар управління СБУ у Львівській області Мирослава Клячківська.

Військова прокуратура Західного регіону як сторона обвинувачення просила суд призначити заставу у 10 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у Львові 17 листопада працівники військової прокуратури затримали посадовця Львівської міськради під час одержання хабара у сумі 90 тис. грн.

У прес-службі військової прокуратури Західного регіону зазначили, що, за попередніми даними, чиновник вимагав значно більшу суму - 800 тис. грн, а затримали його під час одержання частини неправомірної вигоди.

За даними прес-центру СБУ, правоохоронці встановили, що чиновник регулярно отримував «відкат» від комерційної структури за сприяння в укладанні договорів на роботи з капітального ремонту будинків та благоустрою міста. Співробітники спецслужби з’ясували, що за вже укладені угоди на майже 2 млн грн посадовець вимагав 5-8% від суми залежно від виду робіт.

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Задокументовано також домовленість начальника управління з бізнесменами посприяти підписанню нових договорів на 8 млн грн.

У приміщенні Львівської міської ради у зв’язку з цим 17 листопада проводилися обшуки у службових кабінетах затриманого посадовця та першого заступника міського голови.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).