На Закарпатті оголосили штормове попередження

За даними Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, вдень 20 та вночі 21 листопада по Закарпатській області очікуються сильні, місцями дуже сильні опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу. Місцями очікується посилення вітру до 19-24 м/с, на високогір’ї 30-35 м/с. Хуртовини. На дорогах ожеледиця. Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України.

20-21 листопада на річках області очікується підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м.

ГУ МНС України в Закарпатській області наполегливо рекомендує водіям «переодягнути» автомобілі в зимові шини, аби уникнути імовірних аварійних ситуацій; відпочивальникам та туристам на період оголошення штормового попередження утриматися від сходжень у гори, а всім мешканцям Закарпаття вжити заходів, аби не постраждати від сильного вітру: прибрати або закріпити речі, які знаходяться на подвір’ї чи балконі; відтранспортувати авто з-під ліній електропередач та сухих дерев, позачиняти вікна та по можливості захистити їх щільними віконницями, а також не здійснювати висотних робіт.