У Чернігові АТОшники провчили водія, який відмовився взяти медика "Айдару" (відео)

Про це йдеться в сюжеті програми «Спецкор» на телеканалі 2+2.

Щоб провчити водія кілька десятків бійців з різних батальйонів заповнили салон маршрутки і на кінцевій зупинці по колу каталися безкоштовно, використовуючи законне право на безоплатний проїзд.

Водій відмовити вже не зміг, тому керував мовчки.

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Айдарівка Тетяна Борисенко пройшла полон, мала кілька контузій і поранень.

В решті-решт, водій вибачився за свою поведінку.