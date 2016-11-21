У Чернігові АТОшники провчили водія, який відмовився взяти медика "Айдару" (відео)
20:15, 21 листопада 2016Суспільство
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У Чернігові АТОшники провчили нахабного водія, який напередодні відмовився прийняти медика "Айдара" Тетяну Борисенко.
В решті-решт, водій вибачився за свою поведінку / скріншот
Про це йдеться в сюжеті програми «Спецкор» на телеканалі 2+2.
Щоб провчити водія кілька десятків бійців з різних батальйонів заповнили салон маршрутки і на кінцевій зупинці по колу каталися безкоштовно, використовуючи законне право на безоплатний проїзд.
Водій відмовити вже не зміг, тому керував мовчки.
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Айдарівка Тетяна Борисенко пройшла полон, мала кілька контузій і поранень.
В решті-решт, водій вибачився за свою поведінку.
У Чернігові атошники провчили нахабного водія, який напередодні відмовився взяти медика "Айдару"
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