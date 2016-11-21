СБУ: двоє затриманих на кордоні з Кримом військових є дезертирами

Про це розповілиу прес-службі СБУ виданню Медіазона.

«Ми не вивозили, ми заарештували двох дезертирів, які перетнули кордон на пункті пропуску Чонгар», - сказала офіційний представник СБУ Олену Гітлянська.

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«Це двоє українських військовослужбовців, які зрадили присяги і пішли служити Російській Федерації на окупованій території Криму. Коли вони переїхали на територію України через кордон на Чонгарі, ми їх заарештували, оскільки проти них є кримінальна справа», - сказала вона.

Також Гітлянська підкреслила, що проти всіх дезертирів, які зрадили присяги в Україні відкриті кримінальні провадження.

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, раніше в понеділок увечері в Міністерстві оборони Росії зажадали від України "повернути російських військових", які, на думку російського відомства, були викрадені Службою безпеки України в Криму.

"Двадцятого листопада близько 13.00 мск співробітниками Служби безпеки України було незаконно затримано і вивезено з Криму на територію Миколаївської області (Україна) російських військовослужбовців: прапорщик Одинцов Максим Євгенович та молодший сержант контрактної служби Баранов Олександр В'ячеславович", - повідомляє міноборони РФ.