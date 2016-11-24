На окупований Донбас в'їхав 58-й путінський "гумконвой"

На територію тимчасово окупованого Донбасу із Росії в’їхав 58-й «гумконвой». Про це повідомили у прес-службі МНС Росії.

Повідомляється, що колона із більше ніж 40 автомобілів їде до пунктів розвантаження в Донецькій та Луганській областях.

При цьому колона «гумковновю» розділилася на дві частини. Одна з них прибула на пункт пропуску "Донецьк", друга – на "Матвєєв-Курган".

Читайте такожГлава розвідки США дав прогноз щодо подальшої поведінки Росії на Донбасі

У російському міністерстві заявили, що більше 40 авто «гумконвою» везуть більше 400 тонн ныбито «продуктів харчування, медикаментів та предметів першої необхідності».

Нагадаємо, український представник в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявляє, що Україна на переговорах у Мінську закликає Російську Федерацію не допустити гуманітарної катастрофи на Донбасі і сплатити борги за водопостачання.

Представник України звернула увагу на питання водопостачання на окуповану територію.

"Україна, щоб не допустити гуманітарної катастрофи і, підтримуючи таким чином громадян на окупованих територіях, весь цей час поставляла воду", - заявила Геращенко.