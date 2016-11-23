"Влада ЛНР" подає воду в буферну зону через день по три години – Тука

Питну воду жителям підконтрольної бойовикам буферної зони на Луганщині подають раз на два дні на три години. Про це у Facebook повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

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Він нагадав, що міжнародні партнери постійно допомагають із забезпеченням цивільного населення на окупованих територіях водою: "Уряд Швейцарії надає хімічні реагенти та спеціальний пісок, Міжнародний Червоний Хрест сплатив за обсяг води для Луганщини, аби забезпечити закачку систем опалення на зимовий період".

"В Мінську була досягнута домовленість про створення українського підприємства, яке буде здійснювати розрахунки за спожиту воду (адже "влада" ОРЛО постійно збирає кошти з населення за використану воду). Українська сторона здійснила ремонт водогонів, встановила сучасні лічильники і... Повне ігнорування з боку терористів: їхні представники просто перестали виходити на зв'язок, відповідати на телефонні дзвінки, не приїхали для отримання елекронних ключів від лічильників", - розповів Тука.

За його словами, зараз "влада" ОРЛО почала постійно зменшувати заявки на поставки води.

"В населених пунктах буферної зони, "наші мальчікі" здійснюють водопостачання лише через день на протязі 3-х годин, розповідаючи населенню байки про "злодійську хунту"! На сьогоднішній день борг перед Попаснянським водоканалом, який здійснює водопостачання, склав лише за спожиту електроенергію 121 мільйон гривень!", - підкреслив заступник міністра.

Тука нагадав, що термін дії домовленості спливає 1 грудня, після чого Україні "не залишиться іншого шляху, як відключити водопостачання взагалі".