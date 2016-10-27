Черговий російський "гумконвой" виявився напівпорожнім – ДПСУ

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян в ефірі "5 каналу".

"Сьогодні вранці Російська Федерація в односторонньому порядку здійснила оформлення так званого "гуманітарного конвою". Через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвіїв-Курган" в Україну прослідували дві колони вантажівок загальною кількістю – 46 автомобілів. Переважно, це продукти харчування та медикаменти. Загалом це 35 автомобілів, решта – це, фактично, автомобілі супроводження", - повідомив Слободян.

"Оскільки російська сторона вчергове порушила всі існуючі норми міжнародного законодавства і вітчизняного, які регламентують порядок направлення гуманітарних конвоїв, українська міжвідомча група не здійснювала жодних контрольних функцій, а виключно лише візуально спостерігала за оформленням",- додав він.

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"Характерною особливістю цього "гумконвою" було те, що автомобілі уже вкотре їхали напівпорожні. Це в черговий раз підтверджує декларативність цього "гумконвою" і, власне популізм" цієї акції", - додали у ДПСУ.

Зазначимо, що у російському МНС стверджують, що основна частина вантажу - це продукти харчування та медикаменти. Загалом це - 400 тонн "допомоги".