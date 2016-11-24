В СБУ впевнені, що затримання "українського шпигуна" у Криму - фейк

«У мене поки що інформації немає, але я впевнена, що це фейк… Вони на відміну від нас щодня розповсюджують фейки, затримують безпідставно людей», –цитує Гітлянську Радіо Свобода.

Читайте такожУ Міноборони пояснили, як ФСБ шукає "диверсантів" в окупованому Криму

Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії заявили про затримання в окупованому Криму чергового українського "шпигуна", який нібито за завданням Міноборони України збирав відомості про діяльність Чорноморського флоту.