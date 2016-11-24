В СБУ впевнені, що затримання "українського шпигуна" у Криму - фейк

11:31, 24 листопада 2016
Суспільство
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Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська заявляє, що наразі не має інформації щодо затримання ФСБ Росії чергового "українського шпигуна", але вважає заяви російської сторони фейком.

В СБУ прокоментували затримання "українського шпигуна в Криму" / УНИАН

«У мене поки що інформації немає, але я впевнена, що це фейк… Вони на відміну від нас щодня розповсюджують фейки, затримують безпідставно людей», –цитує Гітлянську Радіо Свобода.

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Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії заявили про затримання в окупованому Криму чергового українського "шпигуна", який нібито за завданням Міноборони України збирав відомості про діяльність Чорноморського флоту.

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