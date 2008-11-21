Європарламент рятує бджіл

Європарламент закликає до термінових дій у боротьбі із загибеллю бджіл.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій 20 листопада на сесії Європарламенту у Страсбурзі резолюції Нейл ПЕРІШ (група Народних партій, Велика Британія).

“За” проголосували 458 депутатів, проти – 13, утрималися – 5.

Депутати висловилися за проведення досліджень щодо причин, які впливають на смертність бджіл і, зокрема, щодо можливого впливу на це використання пестицидів та генетично-модифікованих рослин.

Депутати закликали Єврокомісію зробити все можливе для зменшення ризиків недостатнього запилення, а також передбачити фінансову допомогу виробникам меду, що переживають труднощі через значне зменшення популяції бджіл. Крім того, депутати висловилися за маркування країн-походження імпортованого меду, а також за проведення досліджень на можливе виявлення в ньому бацил гнильця (хвороби бджіл).

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