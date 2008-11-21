Долар на міжбанку далі йде вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань, яке триває, – 6,2500/6,5500 грн., ціни на російську валюту піднялися – 0,2235/0,2315 грн., котирування з євро-гривні пішли вгору – 7,8205/8,2065 грн.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Згідно з повідомленням, на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар дещо скоригувалися - 1,2520/1,2522 дол. США (четвер - 1,2516/18).