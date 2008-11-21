За 10 місяців з України вивезли більше 4 мільярдів доларів

17:12, 21 листопада 2008
Суспільство
2339 0

...під видом повернення інвестицій

У січні-жовтні 2008 р. з України вивезено за схемою повернення портфельних інвестицій понад 4 млрд. дол. США. На підставі сумнівних судових рішень не було сплачено збір на обов`язкове пенсійне страхування під час купівлі іноземної валюти на суму близько 200 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, Державної податкової адміністрації України Ігор СТЕЛЬМАХОВИЧ сьогодні під час прес-конференції.

Цього року податківці зупинили обіг неліквідних (технічних) акцій 228 підприємств на суму понад 2 млрд. грн. і скасували емісію цінних паперів 577 підприємств на суму більш як 4 млрд. грн.

У першому півріччі ц.р. обсяг виконаних договорів на ринку цінних паперів становив 396 млрд. грн. Найбільші обсяги торгів здійснюються з акціями (148,9 млрд. грн., або 37,6% від загального обсягу виконаних договорів) і векселями (91,7 млрд. грн., або 23,17%).

З початку року податківці виявили 34 злочини на ринку цінних паперів. Під час розслідування накладено арешти на цінні папери на суму 600 млн. грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter