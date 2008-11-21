За 10 місяців з України вивезли більше 4 мільярдів доларів

У січні-жовтні 2008 р. з України вивезено за схемою повернення портфельних інвестицій понад 4 млрд. дол. США. На підставі сумнівних судових рішень не було сплачено збір на обов`язкове пенсійне страхування під час купівлі іноземної валюти на суму близько 200 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, Державної податкової адміністрації України Ігор СТЕЛЬМАХОВИЧ сьогодні під час прес-конференції.

Цього року податківці зупинили обіг неліквідних (технічних) акцій 228 підприємств на суму понад 2 млрд. грн. і скасували емісію цінних паперів 577 підприємств на суму більш як 4 млрд. грн.

У першому півріччі ц.р. обсяг виконаних договорів на ринку цінних паперів становив 396 млрд. грн. Найбільші обсяги торгів здійснюються з акціями (148,9 млрд. грн., або 37,6% від загального обсягу виконаних договорів) і векселями (91,7 млрд. грн., або 23,17%).

З початку року податківці виявили 34 злочини на ринку цінних паперів. Під час розслідування накладено арешти на цінні папери на суму 600 млн. грн.