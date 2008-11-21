У Нафтогазі обурилися «неправдивими» даними про просрочений кредит

НАК «Нафтогаз України» заявляє, що дотримується умов кредитної угоди з британським банком Standard Bank London. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК “Нафтогаз України”.

У повідомленні наголошується, що зважаючи на некоректну і неправдиву інформацію, яка була поширена рядом ЗМІ щодо “прострочення погашення кредиту британського Standard Bank London”, НАК “Нафтогаз України” заявляє наступне:

«НАК “Нафтогаз України” завжди дотримувалася, дотримується і дотримуватиметься умов всіх діючих кредитних угод. Обслуговування всіх одержаних кредитів (тобто сплата відсотків, погашення основної суми кредиту і здійснення інших необхідних платежів) здійснюється в чіткій відповідності з умовами таких кредитних угод», – говориться в повідомленні.

Також компанія зазначає, що вищезазначені публікації містять неправдиву і перекручену інформацію, яка завдає шкоди як репутації НАК “Нафтогаз України”, так і всій українській державі, а також сприяє посиленню негативних тенденцій на українському фінансовому ринку.

НАК “Нафтогаз України” попереджає, що залишає за собою право звертатися до відповідних органів судової та виконавчої влади з метою запобігання розповсюдження неправдивої інформації, яка шкодить інтересам компанії, і притягувати до відповідальності осіб і організації, причетних до таких дій, згідно з чинним українським законодавством.

Нагадаємо, в деяких ЗМІ повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" не перерахувала 20 листопада 2008 року 50 млн. дол. на рахунок Standard Bank London у рамках погашення кредиту.

У листопаді 2007 року НАК "Нафтогаз України" залучив у банку Standard Bank London довгостроковий бланковий кредит на суму 200 млн. дол.