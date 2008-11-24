Ющенко нагородив орденом заступника Колесникова

Указ - на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом нагородив орденом «За заслуги» II ступеня голову Донецької обласної ради Анатолія БЛИЗНЮКА. Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом нагородив орденом «За заслуги» II ступеня голову Донецької обласної ради Анатолія БЛИЗНЮКА. Як зазначається в Указі від 19 листопада, обнародуваному сьогодні на офіційному сайті глави держави, А.БЛИЗНЮКА нагороджено “за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток Донецької області, багаторічну сумлінну працю”. Довідка УНІАН. А.БЛИЗНЮК обіймає посаду голови Донецької облради з квітня 2006 року. Також А.БЛИЗНЮК є заступником голови обласної організації Партії регіонів Бориса КОЛЕСНИКОВА.

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