Ющенко нагородив орденом заступника Колесникова
09:19, 24 листопада 2008Суспільство
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Указ - на офіційному сайті
|Анатолій БЛИЗНЮК
Як зазначається в Указі від 19 листопада, обнародуваному сьогодні на офіційному сайті глави держави, А.БЛИЗНЮКА нагороджено “за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток Донецької області, багаторічну сумлінну працю”.
Довідка УНІАН. А.БЛИЗНЮК обіймає посаду голови Донецької облради з квітня 2006 року.
Також А.БЛИЗНЮК є заступником голови обласної організації Партії регіонів Бориса КОЛЕСНИКОВА.
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