Ющенко нагородив орденом заступника Колесникова

09:19, 24 листопада 2008
Суспільство
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Указ - на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом нагородив орденом «За заслуги» II ступеня голову Донецької обласної ради Анатолія БЛИЗНЮКА.

Як зазначається в Указі від 19 листопада, обнародуваному сьогодні на офіційному сайті глави держави, А.БЛИЗНЮКА нагороджено “за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток Донецької області, багаторічну сумлінну працю”.

Довідка УНІАН. А.БЛИЗНЮК обіймає посаду голови Донецької облради з квітня 2006 року.

Також А.БЛИЗНЮК є заступником голови обласної організації Партії регіонів Бориса КОЛЕСНИКОВА.

 

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