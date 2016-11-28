Літак-гігант "Мрія" повернувся до України (фото)

27 листопада український транспортник здійснив переліт з німецького Лейпцига на аеродром у Гостомелі, передає ЦТС.

Після перельоту, що тривав 1 годину 45 хвилин, об 11:24 "Мрія" приземлилася в "домашньому" аеропорту.

Нагадаємо, цього разу Ан-225 здійснював вояж у Південну Америку, де перевіз рекордний для цього континенту авіаційний моновантаж. Український літак транспортував вантаж вагою 182 тонни, доставивши із Сан-Паулу в Сантьяго електротурбіну вагою 155 тонн, яка перебувала в спеціальній 27-тонній конструкції. Це другий за вагою рекордний моновантаж з перевезених літаком і рекордний вантаж для Південної Америки.

Як повідомляв УНІАН, у Бразилії із захопленням зустрічали український літак-гігант "Мрія". АН-225 приземлився в бразильському аеропорту Виракопос/Кампінас 14 листопада.

Довідка УНІАН. Ан-225 «Мрія» створений київським Конструкторським бюро імені Антонова. Свій перший політ літак здійснив у 1988 році. Відтоді «Мрія» залишається найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком.