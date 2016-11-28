В анексованому Криму впав вертоліт, є загиблі

09:57, 28 листопада 2016
Суспільство
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Дві людини загинули внаслідок аварії вертольота Robinson у Криму.

В окупованому Криму впав вертоліт / flashcrimea.com

Про це повідомили у прес-службі ГУ МНС РФ, передає ТАСС.

"У районі населеного пункту Виноградне виявлений вертоліт, який впав. На його борту перебували дві людини - чоловік і жінка. Вони загинули", - сказав представник ГУ МНС.

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За його словами, вертоліт сильно зруйнований, але при ударі загоряння не було. На землі жертв і руйнувань немає.

"Приватний вертоліт впав у гористій місцевості за сім кілометрів південніше Алушти", - уточнили в ГУ МНС.

Вертоліт здійснював політ з дозволу Росавіації.

Раніше повідомлялося, що невеликий вертоліт впав приблизно в Алуштинському районі Криму. Вертоліт летів з Ялти в Білогірськ. Повідомлення про падіння повітряного судна надійшло від жительки населеного пункту Виноградне о 09:45 мск.

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