Міноборони РФ підтвердило аварію МіГ-29 у Середземному морі

Міг-29 зазнав аварії у Середземному морі під час заходу на посадку на авіаносець "Адмірал Кузнєцов". Цю інформацію підтвердили в Міноборони РФ, передає ТАСС.

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"При проведенні тренувальних польотів у результаті технічної несправності під час заходу на посадку за кілька кілометрів до авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов" трапився авіаційний інцидент із палубним винищувачем МіГ-29К", - наголошується в повідомленні.

"Льотчик катапультувався і силами пошуково-рятувальної служби був доставлений на борт "Адмірала Кузнєцова". Здоров'ю пілота нічого не загрожує. Льотчик готовий до виконання завдань", - уточнює російське відомство.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Середземному морі розбився літак МіГ-29 з авіаносної групи "Адмірала Кузнєцова". Згідно з первинною інформацією, літак був двомісним і входив до 100-го корабельного винищувального авіаційного полку.

Про це також повідомив телеканал Fox News з посиланням на джерела в американській розвідці.

За їх даними, літак злетів з палуби "Адмірала Кузнєцова", прямуючи 13 листопада в бік Сирії. Незабаром після цього у винищувача виникли неполадки, він розвернувся в бік крейсера. Потім МіГ-29 впав в воду, заходячи на посадку. Пілот, за даними телеканалу, катапультувався. Його підняв на борт рятувальний вертоліт.

Нагадаємо, 10 листопада повідомлялося, що російські винищувачі з "Адмірала Кузнєцова" готуються до авіаударів по Алеппо.