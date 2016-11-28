На Одещині затримали турка, якого розшукував Інтерполом

В Одеській області прикордонники затримали громадянина Туреччини, який перебуває в міжнародному розшуку за торгівлю дітьми.

Як повідомили УНІАН у секторі з питань взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, громадянина Туреччини прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали в міжнародному пункті пропуску "Маяки" 27 листопада.

Читайте такожНа Одещині затримали іноземця, який вчинив смертельну ДТП і розшукувався Інтерполом

"Турок намагався потрапити в Україну, однак, під час паспортного контролю з'ясувалося, що цей громадянин перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу", - відзначили в секторі.

Виявилося, що 51-річного іноземця розшукують правоохоронні органи Молдови для притягнення до кримінальної відповідальності за торгівлю дітьми.

Зараз іноземець переданий співробітникам Білгород-Дністровського відділу Національної поліції України. Про затримання громадянина Туреччини повідомлено в українське бюро Інтерполу.