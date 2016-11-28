Митрополит Антоній розповів про сутність Різдвяного посту

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це в перший день посту сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

«Сьогодні починається особливий період, який триватиме 40 днів і закінчиться святкуванням Різдва Христового - пришестя у світ Того, Хто змінив історію людства, Того, Хто здатний змінити життя кожного з нас. Багато хто цікавиться особливостями пісного раціону в ці дні. Але важливо розуміти, що піст - не дієта і не проста відмова від м'ясних та молочних продуктів. Піст - це особливий час, відведений для того, щоб людина проаналізувала свій внутрішній світ, посилила молитви і спробувала змінити своє життя. Угамування бажань, відмова від пустого проведення часу, сприяють внутрішній зосередженості і роботі над душею», - зазначив керуючий справами УПЦ.

Митрополит Антоній нагадав про те, що Різдвяний піст - це також час милосердя і добрих справ.

«Що можуть дозволити собі на обід сьогодні пенсіонери, багатодітні сім'ї або інваліди? У християн з давніх часів існує традиція: гроші, заощаджені на відмові від тваринної їжі, віддавалися бідним і нужденним. Це має бути важливим кроком на шляху до Різдва», - зазначив митрополит Антоній.

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Владика Антоній переконаний, що допомога ближньому, заради Христа, здатна відгукнутися у серцях і перетворитися на джерело наших добрих справ, які змінять ситуацію в суспільстві.

«У передріздвяні дні важливо частіше замислюватися про те, в Кого ми віримо і намагатися усвідомити, що це для нас означає. Тоді православний храм стане рідним, молитва буде необхідна, як подих, а життя перетвориться на краще. Приготування до Різдва Христового не мають обмежуватися лише подарунками, святковим столом, прикрасою ялинки. Озирніться навколо і почніть робити кожен день добрий вчинок хоча б для однієї людини. Не можна недооцінювати силу малих кроків, адже всі великі зміни починаються саме так. Якщо почати прямо зараз, до Різдва багато що зміниться. Христос вказав нам шлях любові, слідуючи йому в повсякденному житті, цей шлях приведе до миру і добробуту для всієї країни», - підсумував митрополит Антоній.