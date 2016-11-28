СБУ затримала на Луганщині інформатора бойовиків "ЛНР" (відео)

22:02, 28 листопада 2016
Суспільство
494 0

Чоловік упродовж червня - листопада 2016 року збирав та передавав терористам інформацію про місця дислокації підрозділів АТО.

Затриманий був активним учасником інформаторської мережі терористичної організації

Співробітники СБУ затримали на Луганщині активного учасника інформаторської мережі терористичної організації «ЛНР». Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що чоловік упродовж червня - листопада 2016 року за завданням бойовиків збирав та передавав терористам інформацію про місця дислокації, переміщення військової техніки і особового складу підрозділів АТО.

Читайте такожПід Маріуполем фіксується активне переміщення автотранспорту та техніки окупантів – ІС

«Під час обшуку за місцем постійного проживання інформатора правоохоронці вилучили доказові матеріали, що підтверджують його протиправну діяльність на користь НЗФ т.зв. «ЛНР», - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter