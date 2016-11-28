СБУ затримала на Луганщині інформатора бойовиків "ЛНР" (відео)

Співробітники СБУ затримали на Луганщині активного учасника інформаторської мережі терористичної організації «ЛНР». Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що чоловік упродовж червня - листопада 2016 року за завданням бойовиків збирав та передавав терористам інформацію про місця дислокації, переміщення військової техніки і особового складу підрозділів АТО.

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«Під час обшуку за місцем постійного проживання інформатора правоохоронці вилучили доказові матеріали, що підтверджують його протиправну діяльність на користь НЗФ т.зв. «ЛНР», - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.