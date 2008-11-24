У Кременчуці повністю розбили пам'ятник Леніну

У Кременчуці (Полтавська обл.) невідомі повністю розбили пам`ятник Володимиру Леніну на проспекті Полтавському. Про це журналістам повідомили в Центрі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Полтавській області.

«Співробітників міліції, які виїхали на місце події, приголомшила картина. Монумент заввишки 3,5 м, вилитий з монолітного бетону і забарвлений під колір бронзи, не просто містив механічні пошкодження: фігура батька пролетаріату була жорстоко розбита. Пошкоджені частини знаходилися неподалік від пам`ятника», – сказали в ЦГЗ.

Фахівець центру відзначив, що дана споруда не представляє культурної цінності, проте є історичною спадщиною і символом комуністичної ідеології.

За даним фактом здійснюється перевірка.