СБУ повідомила про підозру директору незаконного оператора мобільного зв’язку в "ЛНР"

СБУ заочно повідомила про підозру у сприянні діяльності терористичної організації «ЛНР» директору незаконного оператора стільникового зв’язку «Луганські комунікації». Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що директор оператора мобільного зв’язку – громадянин України, однак з серпня 2015 року постійно проживає на тимчасово окупованій території Луганщини.

Читайте такожПутін урізав фінансування "Л/ДНР", серед бойовиків почалася паніка - Тука

«За сприяння керівництва однієї з провідних телекомунікаційних компаній України поплічник терористів створив мобільну мережу для забезпечення бойовиків стільниковим зв’язком та доступом до Інтернету», - йдеться в повідомленні.

Триває розслідування з метою встановлення всіх співучасників злочину та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Санкція ч. 1 ст. 258-3 ККУ, за якої оголошено про підозру, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.