Білорус, що воює за "ЛНР", розповів, як люди Плотницького обстрілювали Луганськ заради паніки серед населення

«Просто на наших очах з «зеленки» (лісиста місцевість, густі зарості — УНІАН) йдуть два постріли з міномета. Я з групою якраз був поруч, і ми стали прочісувати «зеленку». Двоє мінометників якраз виходять на нас. Вони бігти — ми стріляємо з усіх стволів. Тут мені дзвінок. Телефонує особисто Ігор Плотницький — він тоді був міністром оборони. Запитує: ви зараз де? Кажу — накриваємо мінометників в «зеленці». А він наказує: терміново йдіть, терміново на базу. Я кажу, та ви чого? Ми ось-ось їх візьмемо! А він кричить: це наказ, повертайтеся! Ми знімаємося. Приїжджаємо на базу, Плотницький шикує наш взвод і починає кричати: на чорта мені такий командир, здати зброю! Я віддаю пістолет, автомат... Я взагалі не розумію, в чому справа, взвод теж нічого не розуміє», - розповів він в інтерв'ю «Радіо Свобода», пише Новости Донбасса.

Читайте такожБойовики "ЛНР" ввели митний збір за в’їзд на окуповану територію

«Вже до того була підозра, що мінометники — це люди Плотницького, — продовжує Бондар. — Це потрібно було, щоб посіяти паніку. Мінометники всі були колишні міліціонери з Луганська. Їх спеціально навчали мінометній справі, а місто вони знали, як свої п'ять пальців. Переміщалися на «швидкій», на водовозці, на чому завгодно. Навіть бабуся до нас якось приходила і розповідала: вони просто біля пожежної частини викочують тачку, стріляють два рази з міномета і йдуть».

Після випадку в «зеленці» Бондар перейшов в так звану групу швидкого реагування «Бетмен», яку очолював Олександр Бєднов (позивний «Бетмен»). Там він отримав нові докази того, що до обстрілу Луганська мають відношення керівники «ЛНР»: «Одного разу взяв одного коригувальника особисто. Ми його забрали, закинули в підвал, я склав рапорт. Через три дні мені кажуть, що приїхали люди Плотницького і його забрали — він вже ходить, грає по Луганську. Я йду до Бєднова, розповідаю все — а він тільки рукою махнув».