Понад 60% росіян хочуть бачити Україну незалежною країною - опитування

Про це повідомляє "Коммерсантъ" з посиланням на дані опитування "Левада-Центр".

Наголошується, що цей показник дещо зріс порівняно з 2015 роком, коли хороші відносини з Києвом підтримували 59% росіян. При цьому 27% учасників опитування, як і рік тому, переконані, що для Росії вигідно, щоб Україна перебувала під економічним і політичним контролем. Ще 10% респондентів вагалися з відповіддю.

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За останніми подіями в Україні так чи інакше стежать 73% росіян, але інтерес до подій для громадян поступово падає (у січні цей показник становив 81%, а в жовтні - вже 78%). Обстановку на сході України більшість учасників опитування назвали напруженою (66%) і критичною (16%). Хоча 9% росіян впевнені, що в цьому регіоні все спокійно і благополучно.

Крім того, більше половини (64%) росіян вважають, що анексія Криму принесла країні в цілому більше користі, ніж шкоди (негативно оцінили цю подію 19% громадян). Ще 18% учасників опитування не змогли дати оцінку. Опитування «Левада-центру» було проведено у період з 18 по 21 листопада серед 1600 осіб у 137 населених пунктах 48 регіонів Росії.

Згідно з листопадовим опитуванням «Левада-центру», 33% росіян сказали, що добре ставляться до України. З початку року кількість росіян, що добре і дуже добре ставляться до України, збільшилася на 5%.