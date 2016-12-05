На час розслідування трагедії в Княжичах відсторонено керівників трьох підрозділів поліції Києва – МВС

Як повідомляється на сайті МВС, таке рішення прийнято керівництвом Національної поліції сьогодні, 5 грудня, для забезпечення повного і всебічного розслідування обставин вчорашньої трагедії в с. Княжичі Броварського району Київської області.

Читайте такожТрагедія в Княжичах: у мережі з'явилося перше фото розстріляної машини Держохорони

Згідно з рішенням т. в. о. голови Національної поліції України Вадима Трояна, на час проведення службового розслідування від виконання службових обов'язків відсторонено керівників трьох оперативних підрозділів ГУ НП у місті Києві, які відповідали за проведення спецоперації в селі Княжичі Броварського району Київської області. Також відсторонено весь особовий склад, який брав у ній участь.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.

Група затримання карного розшуку та спецпідрозділу КОРД очікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, прийнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив у групу захоплення.