Полювання ФСБ за "примарами" у Криму: РосЗМІ розповіли про закрите судилище над "українськими диверсантами"

Про це пише "Коммерсантъ".

Засідання суду 5 грудня проводилося в закритому режимі. Як стало відомо, остаточно пред'явлено звинувачення двом громадянам України — Панову і Захтею. Вони звинувачуються в "замаху на диверсію й участі в незаконному збройному формуванні".

У той же час захист обвинувачених каже, що Панов і Захтей не мали відношення до підготовки диверсій. За словами адвоката Панова, той приїжджав до Криму, щоб підробляти там приватним візництвом. Згодом 7 серпня він був затриманий на прикордонному посту вже при поверненні. За версією ФСБ, протягом трьох останніх діб Панов возив в як пасажира якогось громадянина, який, можливо, причетний до підготовки терактів на півострові.

Захтей, за словами його адвоката, також працював таксистом у Криму. Представник захисту розповів, що ввечері 6 серпня невідомий по телефону запропонував Захтею забрати трьох чоловіків з багажем в районі села Суворове на півночі Криму. При цьому обіцялося щедру винагороду.

Однак дорогою в село машину Захтея, за його ж словами, перехопили співробітники ФСБ. Вони повідомили, що його клієнти підозрюються в підготовці диверсій і запропонували йому посприяти у їх затриманні. Коли Захтей разом з співробітниками ФСБ, в числі яких був і підполковник Каменєв, приїхав на місце, то зав'язалася перестрілка. В ході неї Каменєв був поранениц, а згодом помер у лікарні.

Спочатку, як наголошується, що співробітники ФСБ нібито не могли точно встановити роль Захтея в інциденті, але пізніше слідчий вважав його посібником диверсантів і пред'явив відповідне обвинувачення.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що "запобігли здійсненню терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів». Як стверджують у російській спецслужбі, «одним з організаторів Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого затримали».

Крім того, в Криму за нібито сприяння у підготовці терористичних актів був затриманий Андрій Захтей. 5 грудня суд Москви продовжив арешт Панову і Захтею до 7 березня 2017 року.