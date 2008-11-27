Президент ввів у дію рішення РНБО щодо корупції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відповідно до статті 107 Конституції України ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2008 року «Про стан протидії корупції в Україні».

Про це йдеться в указі Президента, розміщеному на його сайті.

Президент також поклав контроль за виконанням цього указу на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

РНБО, проаналізувавши стан протидії корупції в Україні, в своєму рішенні від 31 жовтня 2008 року відзначає нагальну необхідність вжиття ефективних заходів у сфері боротьби з корупцією.

На вирішення зазначеної проблеми спрямовано рішення РНБО від 21 квітня 2008 року «Про заходи щодо реалізації національної антикорупційної стратегії та інституційного забезпечення цілісної антикорупційної політики», введене в дію указом Президента України від 5 травня 2008 року №414, та низка указів глави держави

РНБО констатувала, що стан виконання зазначеного рішення та відповідних актів Президента України органами виконавчої влади залишається незадовільним.

Дотепер не затверджено нову редакцію плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» на період до 2010 року.

До цього часу не створено належної законодавчої бази для більш ефективної протидії корупції, невирішеними залишаються питання посилення відповідальності за корупційні діяння, обмеження імунітетів, інституційного забезпечення протидії корупції, впровадження судової реформи.

Водночас РНБО вирішила визнати позитивним перший досвід діяльності Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції, що дало змогу поліпшити стан координації заходів щодо запобігання та протидії корупції.